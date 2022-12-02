Понад 300 тис. українців з 1991 року постраждали від проблем, пов’язаних із торгівлею людьми - МОМ

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«Згідно з оцінками, з 1991 року понад 300 тис. українців постраждали від проблем, пов’язаних із торгівлею людьми. Ми також знаємо, що з 2019 по 2022 рік понад 46 тис. українців опинилися у ситуаціях, пов’язаних із торгівлею людьми — трудова та сексуальна експлуатація призвели до того, що українці опинялися у сучасному рабстві у цей останній період у Польщі, росії, а також в Україні», — розповіла Мюллер.

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За її словами, вразливою категорією людей, чия поведінка може призвести до потрапляння у сучасне рабство, є молодь.

Мюллер повідомила, що 15% української молоді 15-22 років прийняли б пропозиції від незнайомих людей щодо переїзду у нові місця.

Тому МОМ розробили онлайн-гру, під час якої молодь може вивчити основні трюки, які використовуються злочинцями, що займаються торгівлею людьми.

Доповнення

З початку війни правоохоронні органи європейських країн отримали 50 повідомлень про злочини, які пов’язані з торгівлею людьми за кордоном стосовно українців. Лише за 6 такими фактами відкрито кримінальні провадження.