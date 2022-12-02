Торгівля людьми: з початку війни було 50 повідомлень щодо українців

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"На сьогодні з'явилася ще невелика проблема, це висвітлювання в ЗМІ інформації щодо ситуації з торгівлею людьми. Так мережею Інтернет розповсюджуються дані про так званих 100 тис. потерпілих громадян України від торгівлі людьми», - розповів Пархоменко.

Він зазначив, що це неправдиві відомості.

«На сьогодні було 50 повідомлень про злочини, які пов’язані з торгівлею людьми. Лише за 6 такими фактами відкрито кримінальні провадження. Навіть за цими фактами інформація не завжди знайшла своє підтвердження», - сказав Пархоменко.

Деталі

Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко зазначала, що з початку повномасштабного вторгнення правоохоронними органами європейських країн було отримано понад 50 повідомлень про можливі факти порушення прав українських громадян за кордоном.

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