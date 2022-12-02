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Торгівля людьми: з початку війни було 50 повідомлень щодо українців

Торгівля людьми: з початку війни було 50 повідомлень щодо українців

Київ • УНН

 • 898551 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. З початку війни правоохоронні органи європейських країн отримали 50 повідомлень про злочини, які пов’язані з торгівлею людьми за кордоном стосовно українців. Лише за 6 такими фактами відкрито кримінальні провадження. Про це повідомив начальник Департаменту міграційної поліції Національної поліції України Юрій Пархоменко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"На сьогодні з'явилася ще невелика проблема, це висвітлювання в ЗМІ інформації щодо ситуації з торгівлею людьми. Так мережею Інтернет розповсюджуються дані про так званих 100 тис. потерпілих громадян України від торгівлі людьми», - розповів Пархоменко.

Він зазначив, що це неправдиві відомості.

«На сьогодні було 50 повідомлень про злочини, які пов’язані з торгівлею людьми. Лише за 6 такими фактами відкрито кримінальні провадження. Навіть за цими фактами інформація не завжди знайшла своє підтвердження», - сказав Пархоменко.

Деталі

Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко зазначала, що з початку повномасштабного вторгнення правоохоронними органами європейських країн було отримано понад 50 повідомлень про можливі факти порушення прав українських громадян за кордоном.

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