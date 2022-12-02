росіяни депортували вже понад 20 тисяч українців, більшість з них – діти

Цитата

"На сьогодні вже є тисячі фактів порушення законів та звичаїв війни в контексті вивезення українців на територію рф. За даними Національного інформаційного бюро України, росія вже депортувала понад 20 тисяч українців. Більша частина з них це діти. Згідно інформаційного порталу "Діти війни", депортовано понад 12 тисяч дітей", – розповіла Павліченко.

Нагадаємо

Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська вбили в Україні щонайменше 441 дитину, поранили – понад 852.