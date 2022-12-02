россияне депортировали уже более 20 тысяч украинцев, большинство из них – дети

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"На сегодняшний день уже есть тысячи фактов нарушения законов и обычаев войны в контексте вывоза украинцев на территорию россии. По данным Национального информационного бюро Украины, россия уже депортировала более 20 тысяч украинцев. Большая часть из них это дети. Согласно информационному порталу "Дети войны", депортировано более 12 тысяч детей", – рассказала Павличенко.

Напомним

В результате полномасштабного вторжения российские войска убили в Украине по меньшей мере 441 ребенка, ранили – более 852.