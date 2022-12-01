Армія рф вбила в Україні 441 дитину – Офіс Генпрокурора

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"Станом на ранок 1 грудня 2022 року більше ніж 1293 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 441 дитина загинула та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.

Деталі

30 листопада внаслідок ворожого обстрілу Білопілля Сумської області загинув 15–річний хлопчик.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 33.

Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2719 закладів освіти, з них 332 зруйновано повністю.

Нагадаємо

Станом на 16 листопада російські окупанти вивезли в росію понад 11 тисяч українських дітей, в Україну вдалося повернути 103.