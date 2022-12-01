Армия рф убила в Украине 441 ребенка – Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские войска убили в Украине по меньшей мере 441 ребенка, ранили – более 852. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"По состоянию на утро 1 декабря 2022 года более 1293 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 441 ребенок погиб и более 852 получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Детали
30 ноября в результате вражеского обстрела Белополья Сумской области погиб 15-летний мальчик.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Днепропетровской – 33.
Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно захваченных и освобожденных территориях.
Добавим
Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2719 учебных заведений, из них 332 разрушены полностью.
Напомним
По состоянию на 16 ноября российские оккупанты вывезли в россию более 11 тысяч украинских детей, в Украину удалось вернуть 103.