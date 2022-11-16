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Окупанти вивезли до рф 11 тис. українських дітей, в Україну вдалося повернути 103

Окупанти вивезли до рф 11 тис. українських дітей, в Україну вдалося повернути 103

Київ • УНН

 • 335065 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. 11 129 дітей незаконно депортовано до росії, з них повернуто 103 дитини. Про це заявив під час брифінгу заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції Ярослав Шанько, пише УНН.

Цитата

"За даними національного інформаційного бюро, 11 129 дітей було незаконно депортовано на територію російської федерації. З них повернуто 103 дитини”, - сказав Шанько.

Деталі

З його слів, в умовах воєнного стану питання безпеки та захисту дітей набуло особливої актуальності.

"Державними інституціями наразі напрацьовуються механізми, а також їх правове закріплення у законодавстві України щодо повернення цих дітей. Незаконна депортація, умисні вбивства, сексуальне насильство щодо дорослих та дітей – це далеко не весь список злочинних діянь російських загарбників проти українського населення", – повідомив правоохоронець.

Доповнення

Раніше в уряді повідомили, якнасильно депортованим громадянам України повернутися додому та відновити документи.

Українські Національні Новини

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