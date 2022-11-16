Окупанти вивезли до рф 11 тис. українських дітей, в Україну вдалося повернути 103
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. 11 129 дітей незаконно депортовано до росії, з них повернуто 103 дитини. Про це заявив під час брифінгу заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції Ярослав Шанько, пише УНН.
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"За даними національного інформаційного бюро, 11 129 дітей було незаконно депортовано на територію російської федерації. З них повернуто 103 дитини”, - сказав Шанько.
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З його слів, в умовах воєнного стану питання безпеки та захисту дітей набуло особливої актуальності.
"Державними інституціями наразі напрацьовуються механізми, а також їх правове закріплення у законодавстві України щодо повернення цих дітей. Незаконна депортація, умисні вбивства, сексуальне насильство щодо дорослих та дітей – це далеко не весь список злочинних діянь російських загарбників проти українського населення", – повідомив правоохоронець.
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Раніше в уряді повідомили, якнасильно депортованим громадянам України повернутися додому та відновити документи.