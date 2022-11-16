Окупанти вивезли до рф 11 тис. українських дітей, в Україну вдалося повернути 103

Цитата

"За даними національного інформаційного бюро, 11 129 дітей було незаконно депортовано на територію російської федерації. З них повернуто 103 дитини”, - сказав Шанько.

Деталі

З його слів, в умовах воєнного стану питання безпеки та захисту дітей набуло особливої актуальності.

"Державними інституціями наразі напрацьовуються механізми, а також їх правове закріплення у законодавстві України щодо повернення цих дітей. Незаконна депортація, умисні вбивства, сексуальне насильство щодо дорослих та дітей – це далеко не весь список злочинних діянь російських загарбників проти українського населення", – повідомив правоохоронець.

Доповнення

Раніше в уряді повідомили, якнасильно депортованим громадянам України повернутися додому та відновити документи.