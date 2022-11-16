Оккупанты вывезли в РФ 11 тыс. украинских детей, в Украину удалось вернуть 103

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"По данным национального информационного бюро, 11 129 детей было незаконно депортировано на территорию российской федерации. Из них возвращено 103 ребенка”, - сказал Шанько.

Детали

По его словам, в условиях военного положения вопрос безопасности и защиты детей приобрел особую актуальность.

"Государственными институтами нарабатываются механизмы, а также их правовое закрепление в законодательстве Украины о возвращении этих детей. Незаконная депортация, умышленные убийства, сексуальное насилие в отношении взрослых и детей – это далеко не весь список преступных деяний российских захватчиков против украинского населения".", – сообщил правоохранитель.

Дополнение

Ранее в правительстве сообщили, как насильственно депортированным гражданам Украины вернуться домой и восстановить документы.