Торговля людьми: с начала войны было 50 сообщений по поводу украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. С начала войны правоохранительные органы европейских стран получили 50 сообщений о преступлениях, связанных с торговлей людьми за границей в отношении украинцев. Только по 6 таким фактам открыты уголовные производства. Об этом сообщил начальник Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины Юрий Пархоменко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"На сегодняшний день появилась еще небольшая проблема, это освещение в СМИ информации о ситуации с торговлей людьми. Так, по сети Интернет распространяются данные о так называемых 100 тыс. пострадавших граждан Украины от торговли людьми», - рассказал Пархоменко.
Он отметил, что это ложные сведения.
«На сегодня было 50 сообщений о преступлениях, связанных с торговлей людьми. Только по 6 таким фактам открыты уголовные производства. Даже по этим фактам информация не всегда нашла свое подтверждение», – сказал Пархоменко.
Детали
Замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко отмечала, что с начала полномасштабного вторжения правоохранительными органами европейских стран было получено более 50 сообщений о возможных фактах нарушения прав украинских граждан за границей.
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