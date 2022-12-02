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Более 300 тыс. украинцев с 1991 года пострадали от проблем, связанных с торговлей людьми - МОМ

Более 300 тыс. украинцев с 1991 года пострадали от проблем, связанных с торговлей людьми - МОМ

Киев • УНН

 • 856308 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Более 300 тысяч украинцев с 1991 года пострадали от проблем, связанных с торговлей людьми. С 2019 по 2022 год более 46 тыс. украинцев оказались в ситуациях, связанных с торговлей людьми. Об этом сообщила координатор по вопросам защиты представительства МОМ в Украине Чиси Мюллер во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Согласно оценкам, с 1991 года более 300 тыс. украинцев пострадали от проблем, связанных с торговлей людьми. Мы также знаем, что с 2019 по 2022 год более 46 тыс. украинцев оказались в ситуациях, связанных с торговлей людьми — трудовая и сексуальная эксплуатация привели к тому, что украинцы оказывались в современном рабстве в этот последний период в Польше, россии, а также в Украине», — рассказала Мюллер.

Детали

По ее словам, уязвимой категорией людей, чье поведение может привести к попаданию в современное рабство, является молодежь.

Мюллер сообщила, что 15% украинской молодежи 15-22 лет приняли бы предложения от незнакомых людей по переезду в новые места.

Поэтому в МОМ разработали онлайн-игру, во время которой молодежь может изучить основные трюки, используемые преступниками, занимающимися торговлей людьми.

Дополнение

С начала войны правоохранительные органы европейских стран получили 50 сообщений о преступлениях, связанных с торговлей людьми за границей в отношении украинцев. Только по 6 таким фактам открыты уголовные производства.

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