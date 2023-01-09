Генсек ОБСЕ: война в Украине способствовала росту масштабов торговли людьми

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"С начала войны глобальные поиски сексуальных услуг и порнографических изображений украинских женщин и детей выросли на 600 процентов. Торговля беременными женщинами также значительно выросла с начала войны", - сообщила она.

Детали

Шмид сообщила, что жертв сексуальных преступлений "привлекают в Интернете лживыми обещаниями", злоупотребляют в частных домах в странах, принимающих украинских беженцев. Также жертв перехватывают непосредственно на границе торговцы людьми под прикрытием, часто замешана организованная преступность.

"Потом эти бессовестные преступники встречают людей, нуждающихся в помощи, должны зарабатывать деньги, не разговаривают на языке в новой стране и часто травмированы войной. Увеличение случаев торговли людьми действительно демонстрирует пропасть", - рассказала генеральный секретарь.

Она сообщила, что ОБСЕ совместно с "Thomson Reuters" запустила кампанию "Будь в безопасности", в рамках которой украинцев предупреждают о практике торговли людьми перед тем, как они покинут свою страну, и предлагают горячую линию помощи. Организация также тесно сотрудничает с правительствами соседних стран, чтобы привлечь их к этому вопросу.

Напомним

Международная организация по миграции (МОМ) 2 декабря 2022 сообщила, что более 300 тысяч украинцев с 1991 года пострадали от проблем, связанных с торговлей людьми. С 2019 по 2022 год более 46 тысяч украинцев оказались в ситуациях, связанных с торговлей людьми.