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У Фінляндії скоротилася кількість купівель росіянами нерухомості

У Фінляндії скоротилася кількість купівель росіянами нерухомості

Київ • УНН

 • 753863 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Фінляндії скоротилася кількість купівель росіянами нерухомості. Про це пише УНН з посиланням на фінський Yle.

Деталі

Усі покупці з-за меж ЄС або ЄЕЗ повинні мати дозвіл, виданий Міністерством оборони Фінляндії, щоб купувати нерухомість.

Як повідомляє фінський телерадіомовник, кількість дозволів на купівлю нерухомості, виданих росіянам, у січні-березні скоротилася вдвічі – з 66 до 30, порівняно з тим же періодом минулого року. В той же час, кількість дозволів видана американцям на купівлю квартир та іншої нерухомості у Фінляндії збільшилась майже в чотири рази – з 5 до 19, ніж в аналогічний період минулого року.

Експерт Анне Яаккола з Міністерства оборони Фінляндії назвала три основні фактори зниження кількості купівель нерухомості росіянами. По-перше, торгівля житлом у Фінляндії загалом збавила оберти. Ще одним фактором вона називає імміграційні обмеження, які набули чинності минулої осені.

"Такі обмеження явно скоротили кількість угод росіян-резидентів з нерухомістю у Фінляндії, а також санкції ускладнили рух грошей [з Росії до Фінляндії. – Ред.]. Разом ці фактори сприяли зменшенню кількості купівлі-продажу нерухомості", - зазначила Яаккола.

Як зазначається, внаслідок запроваджених обмежень, володіння нерухомістю більше не забезпечує вільний в’їзд до Фінляндії. Раніше росіяни використовували володіння нерухомістю як «вхідний квиток» до країни. Цю лазівку закрили минулої осені.

Згідно з принциповим рішенням Уряду Фінляндії, тепер лише одній особі, яка зареєстрована як власник майна, дозволяється в’їзд до країни, і лише для проведення необхідних робіт з обслуговування або догляду за житлом. Родина чи друзі не зможуть приєднатися до такого власника та в’їхати до Фінляндії.

Нагадаємо

Влада Аргентини почала відмовляти громадянам рф у продовженні дозволів на перебування.

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