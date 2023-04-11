В Финляндии сократилось количество покупок россиянами недвижимости

Детали

Все покупатели из-за пределов ЕС или ЕЭЗ должны иметь разрешение, выданное Министерством обороны Финляндии, чтобы покупать недвижимость.

Как сообщает финский телерадиовещатель, количество разрешений на покупку недвижимости, выданных россиянам, в январе-марте сократилось вдвое – с 66 до 30, по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время, количество разрешений выданное американцам на покупку квартир и другой недвижимости в Финляндии увеличилось почти в четыре раза – с 5 до 19, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперт Анне Яаккола из Министерства обороны Финляндии назвала три основных фактора снижения количества покупок недвижимости россиянами. Во-первых, торговля жильем в Финляндии в целом сбавила обороты. Еще одним фактором она называет иммиграционные ограничения, которые вступили в силу прошлой осенью.

"Такие ограничения явно сократили количество сделок россиян-резидентов с недвижимостью в Финляндии, а также санкции затруднили движение денег [из России в Финляндию. – Ред.] Вместе эти факторы способствовали уменьшению количества купли-продажи недвижимости", - отметила Яаккола.

Как отмечается, в результате введенных ограничений, владение недвижимостью больше не обеспечивает свободный въезд в Финляндию. Ранее россияне использовали владение недвижимостью как «входной билет» в страну. Эту лазейку закрыли прошлой осенью.

Согласно принципиальному решению Правительства Финляндии, теперь только одному лицу, зарегистрированному как владелец имущества, разрешается въезд в страну, и только для проведения необходимых работ по обслуживанию или уходу за жильем. Семья или друзья не смогут присоединиться к такому владельцу и въехать в Финляндию.

Напомним

Власти Аргентины начали отказывать гражданам рф в продлении разрешений на пребывание.