У Фінляндії розповіли про початок переговорів щодо вступу України у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна показала значний прогрес у виконанні вимог, потрібних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Власне переговори можуть початись до кінця року. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Yle, передає УНН.
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Він уточнив, що переговори між ЄС і Україною про членство в союзі можуть розпочатися в грудні.
За словами Орпо, через тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.
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"На мій погляд, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею для вступу в ЄС", - заявив глава фінського Кабміну.