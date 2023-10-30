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В Финляндии рассказали о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС

Киев • УНН

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Киев. 30 октября. УНН. Украина показала значительный прогресс в выполнении требований, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Собственно переговоры могут начаться до конца года. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Yle, передает УНН.

В Финляндии рассказали о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС

Детали

Он уточнил, что переговоры между ЕС и Украиной о членстве в союзе могут начаться в декабре.

По словам Орпо, через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претенденты продвинулись в выполненные требования для присоединения к Евросоюзу.

Цитата

"На мой взгляд, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней для вступления в ЕС", - заявил глава финского Кабмина.

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