У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet
Київ • УНН
Фінський винищувач F/A-18 Hornet зазнав аварії біля аеропорту Рованіємі. Пілот катапультувався, а аеропорт тимчасово закритий.
Винищувач F/A-18 Hornet розбився поблизу аеропорту у фінській Лапландії в середу вранці, згідно з повідомленням Повітряних сил Фінляндії у X, пише УНН.
Винищувач ВПС F/A-18 Hornet потрапив у авіакатастрофу в Рованіємі 7 травня. Близько 11:00 (за місцевим часом) літак розбився в районі аеропорту Рованіємі. Пілот врятувався на катапультному сидінні та був знайдений
Як пише Yle, аварія сталася близько 10:50 ранку, а екстрені служби в регіоні отримали сповіщення про "велику авіакатастрофу" невдовзі після цього.
У той час у цьому районі працювала команда журналістів Yle, які повідомили, що побачили стовпи диму з місця поблизу міського аеропорту.
Аеропорт Рованіємі тимчасово закритий, поліція перекрила доступ до об'єкта.
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