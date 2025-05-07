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Шахед-136

У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet

Київ • УНН

 • 5196 перегляди

Фінський винищувач F/A-18 Hornet зазнав аварії біля аеропорту Рованіємі. Пілот катапультувався, а аеропорт тимчасово закритий.

У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet
yle.fi

Винищувач F/A-18 Hornet розбився поблизу аеропорту у фінській Лапландії в середу вранці, згідно з повідомленням Повітряних сил Фінляндії у X, пише УНН.

Винищувач ВПС F/A-18 Hornet потрапив у авіакатастрофу в Рованіємі 7 травня. Близько 11:00 (за місцевим часом) літак розбився в районі аеропорту Рованіємі. Пілот врятувався на катапультному сидінні та був знайдений

- повідомили у Повітряних силах Фінляндії.

Як пише Yle, аварія сталася близько 10:50 ранку, а екстрені служби в регіоні отримали сповіщення про "велику авіакатастрофу" невдовзі після цього.

У той час у цьому районі працювала команда журналістів Yle, які повідомили, що побачили стовпи диму з місця поблизу міського аеропорту.

Аеропорт Рованіємі тимчасово закритий, поліція перекрила доступ до об'єкта.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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