В Финляндии разбился истребитель F/A-18 Hornet
Киев • УНН
Финский истребитель F/A-18 Hornet потерпел крушение возле аэропорта Рованиеми. Пилот катапультировался, а аэропорт временно закрыт.
Истребитель F/A-18 Hornet разбился вблизи аэропорта в финской Лапландии в среду утром, согласно сообщению Военно-воздушных сил Финляндии в X, пишет УНН.
Истребитель ВВС F/A-18 Hornet попал в авиакатастрофу в Рованиеми 7 мая. Около 11:00 (по местному времени) самолет разбился в районе аэропорта Рованиеми. Пилот спасся на катапультном сиденье и был найден
Как пишет Yle, авария произошла около 10:50 утра, а экстренные службы в регионе получили оповещение о "крупной авиакатастрофе" вскоре после этого.
В то время в этом районе работала команда журналистов Yle, которые сообщили, что увидели столбы дыма с места вблизи городского аэропорта.
Аэропорт Рованиеми временно закрыт, полиция перекрыла доступ к объекту.
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