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В Финляндии разбился истребитель F/A-18 Hornet

Киев • УНН

 • 2992 просмотра

Финский истребитель F/A-18 Hornet потерпел крушение возле аэропорта Рованиеми. Пилот катапультировался, а аэропорт временно закрыт.

В Финляндии разбился истребитель F/A-18 Hornet
yle.fi

Истребитель F/A-18 Hornet разбился вблизи аэропорта в финской Лапландии в среду утром, согласно сообщению Военно-воздушных сил Финляндии в X, пишет УНН.

Истребитель ВВС F/A-18 Hornet попал в авиакатастрофу в Рованиеми 7 мая. Около 11:00 (по местному времени) самолет разбился в районе аэропорта Рованиеми. Пилот спасся на катапультном сиденье и был найден

- сообщили в Военно-воздушных силах Финляндии.

Как пишет Yle, авария произошла около 10:50 утра, а экстренные службы в регионе получили оповещение о "крупной авиакатастрофе" вскоре после этого.

В то время в этом районе работала команда журналистов Yle, которые сообщили, что увидели столбы дыма с места вблизи городского аэропорта.

Аэропорт Рованиеми временно закрыт, полиция перекрыла доступ к объекту.

США потеряли истребитель F-18 в Красном море: самолет упал за борт авианосца29.04.25, 01:31 • 5242 просмотра

Юлия Шрамко

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