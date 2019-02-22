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У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 заспівають Джамала і французький музикант Білал Хассані

У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 заспівають Джамала і французький музикант Білал Хассані

Київ • УНН

 • 8817 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У фіналі національного відбору на Євробачення-2019, який пройде 23 лютого, на сцені виступлять українська співачка Джамала і відомий учасник конкурсу від Франції Білал Хассані. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Євробачення.

Зазначається, що артисти заспівають під час підрахунку результатів голосування.

Член журі Національного відбору Джамала виконає свій новий сингл Solo, прем’єра якого відбулася 1 лютого.

19-річний французький музикант Білал Хассані представить свою конкурсну пісню Roi, кліп на яку музикант випустив днями.

Нагадаємо, у фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшли музичні гурти ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та співачка MARUV. 

Як повідомляв УНН, віце-прем'єр проти відправки на Євробачення від України гастролерів по РФ.

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