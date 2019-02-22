У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 заспівають Джамала і французький музикант Білал Хассані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У фіналі національного відбору на Євробачення-2019, який пройде 23 лютого, на сцені виступлять українська співачка Джамала і відомий учасник конкурсу від Франції Білал Хассані. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Євробачення.
Зазначається, що артисти заспівають під час підрахунку результатів голосування.
Член журі Національного відбору Джамала виконає свій новий сингл Solo, прем’єра якого відбулася 1 лютого.
19-річний французький музикант Білал Хассані представить свою конкурсну пісню Roi, кліп на яку музикант випустив днями.
Нагадаємо, у фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшли музичні гурти ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та співачка MARUV.
Як повідомляв УНН, віце-прем'єр проти відправки на Євробачення від України гастролерів по РФ.