В финале нацотбора на Евровидение-2019 споют Джамала и французский музыкант Билал Хассани
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В финале национального отбора на Евровидение-2019, который пройдет 23 февраля, на сцене выступят украинская певица Джамала и известный участник конкурса от Франции Билал Хассани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Евровидения.
Отмечается, что артисты споют при подсчете результатов голосования.
Член жюри Национального отбора Джамала выполнит свой новый сингл Solo, премьера которого состоялась 1 февраля.
19-летний французский музыкант Билал Хассани представит свою конкурсную песню Roi, клип на которую музыкант выпустил на днях.
Напомним, в финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.
Как сообщал УНН, вице-премьер против отправки на Евровидение от Украины гастролеров по РФ.