В финале нацотбора на Евровидение-2019 споют Джамала и французский музыкант Билал Хассани

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55486 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 74598 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128655 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129104 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129106 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124773 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159821 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117804 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141404 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145267 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В финале нацотбора на Евровидение-2019 споют Джамала и французский музыкант Билал Хассани

В финале нацотбора на Евровидение-2019 споют Джамала и французский музыкант Билал Хассани

Киев  •  УНН

 • 8817 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В финале национального отбора на Евровидение-2019, который пройдет 23 февраля, на сцене выступят украинская певица Джамала и известный участник конкурса от Франции Билал Хассани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Евровидения.

Отмечается, что артисты споют при подсчете результатов голосования.

Член жюри Национального отбора Джамала выполнит свой новый сингл Solo, премьера которого состоялась 1 февраля.

19-летний французский музыкант Билал Хассани представит свою конкурсную песню Roi, клип на которую музыкант выпустил на днях.

Напомним, в финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

Как сообщал УНН, вице-премьер против отправки на Евровидение от Украины гастролеров по РФ.

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