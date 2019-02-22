В финале нацотбора на Евровидение-2019 споют Джамала и французский музыкант Билал Хассани

Отмечается, что артисты споют при подсчете результатов голосования.



Член жюри Национального отбора Джамала выполнит свой новый сингл Solo, премьера которого состоялась 1 февраля.



19-летний французский музыкант Билал Хассани представит свою конкурсную песню Roi, клип на которую музыкант выпустил на днях.



Напомним, в финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.



Как сообщал УНН, вице-премьер против отправки на Евровидение от Украины гастролеров по РФ.