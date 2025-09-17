У експрезидента Бразилії Болсонару виявлено рак шкіри

У експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару, якого раніше засудили до 27 років тюремного ув'язнення, виявили рак шкіри. Про це повідомляє телеканал CNN Brasil, передає УНН.

Два з цих уражень виявилися плоскоклітинним раком, який не є ні найблагоприятнішим, ні найагресивнішим, але все ж таки є раком шкіри

За його словами, ураження, розташовані на грудній клітці та одній з рук колишнього президента, є "ранніми" і "вимагають лише періодичного обстеження".

Йому доведеться періодично проходити обстеження, щоб перевірити, чи не з'явилися інші підозрілі ураження. Ці ураження були видалені, але через особливості його шкіри, оскільки він засмагав без захисту, необхідне періодичне обстеження. Наразі немає необхідності в додатковому лікуванні