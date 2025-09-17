У експрезидента Бразилії Болсонару виявлено рак шкіри
Київ • УНН
У експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару, засудженого до 27 років ув'язнення, виявили плоскоклітинний рак шкіри. Ураження на грудній клітці та руці є ранніми, вимагають періодичного обстеження, але не потребують додаткового лікування.
У експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару, якого раніше засудили до 27 років тюремного ув'язнення, виявили рак шкіри. Про це повідомляє телеканал CNN Brasil, передає УНН.
Два з цих уражень виявилися плоскоклітинним раком, який не є ні найблагоприятнішим, ні найагресивнішим, але все ж таки є раком шкіри
За його словами, ураження, розташовані на грудній клітці та одній з рук колишнього президента, є "ранніми" і "вимагають лише періодичного обстеження".
Йому доведеться періодично проходити обстеження, щоб перевірити, чи не з'явилися інші підозрілі ураження. Ці ураження були видалені, але через особливості його шкіри, оскільки він засмагав без захисту, необхідне періодичне обстеження. Наразі немає необхідності в додатковому лікуванні
Нагадаємо
Верховний суд Бразилії визнав 70-річного колишнього президента Жаїра Болсонару винним у змові з метою збереження влади після поразки на виборах 2022 року від Луїса Лули да Сілви.