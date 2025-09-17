$41.180.06
19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
15:01
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Меню
У експрезидента Бразилії Болсонару виявлено рак шкіри

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

У експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару, засудженого до 27 років ув'язнення, виявили плоскоклітинний рак шкіри. Ураження на грудній клітці та руці є ранніми, вимагають періодичного обстеження, але не потребують додаткового лікування.

У експрезидента Бразилії Болсонару виявлено рак шкіри

У експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару, якого раніше засудили до 27 років тюремного ув'язнення, виявили рак шкіри. Про це повідомляє телеканал CNN Brasil, передає УНН.

Два з цих уражень виявилися плоскоклітинним раком, який не є ні найблагоприятнішим, ні найагресивнішим, але все ж таки є раком шкіри 

- сказав лікар.

За його словами, ураження, розташовані на грудній клітці та одній з рук колишнього президента, є "ранніми" і "вимагають лише періодичного обстеження".

Йому доведеться періодично проходити обстеження, щоб перевірити, чи не з'явилися інші підозрілі ураження. Ці ураження були видалені, але через особливості його шкіри, оскільки він засмагав без захисту, необхідне періодичне обстеження. Наразі немає необхідності в додатковому лікуванні 

- додав лікар.

Нагадаємо

Верховний суд Бразилії визнав 70-річного колишнього президента Жаїра Болсонару винним у змові з метою збереження влади після поразки на виборах 2022 року від Луїса Лули да Сілви.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Бразилія