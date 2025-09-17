У экс-президента Бразилии Болсонару обнаружен рак кожи
Киев • УНН
У экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам заключения, обнаружили плоскоклеточный рак кожи. Поражения на грудной клетке и руке являются ранними, требуют периодического обследования, но не нуждаются в дополнительном лечении.
У экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которого ранее приговорили к 27 годам тюремного заключения, обнаружили рак кожи. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil, передает УНН.
Два из этих поражений оказались плоскоклеточным раком, который не является ни самым благоприятным, ни самым агрессивным, но все же является раком кожи
По его словам, поражения, расположенные на грудной клетке и одной из рук бывшего президента, являются "ранними" и "требуют лишь периодического обследования".
Ему придется периодически проходить обследование, чтобы проверить, не появились ли другие подозрительные поражения. Эти поражения были удалены, но из-за особенностей его кожи, поскольку он загорал без защиты, необходимо периодическое обследование. Сейчас нет необходимости в дополнительном лечении
Напомним
Верховный суд Бразилии признал 70-летнего бывшего президента Жаира Болсонару виновным в сговоре с целью сохранения власти после поражения на выборах 2022 года от Луиса Лулы да Силвы.