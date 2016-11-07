У Дубаї представлять супершвидкісний потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Дубаї 8 листопада пройдуть випробування супершвидкісних поїздів, повідомляє УНН з посиланням на арабське видання The National.
Як обіцяють розробники та інженери проекту, що супершвидкісний потяг Hyperloop One зможе подолати відстань між еміратами Дубаї і Абу-Дабі (160 км) за 12 хвилин. Отже, швидкість складе не менше 800 км/год.
Hyperloop являє собою систему труб, з яких відкачано повітря. По цих трубах переміщуються спеціальні капсули з людьми і вантажем. Швидкість переміщення капсул така, що за шість годин можна буде здійснити кругосвітню подорож. Пасажирська капсула Hyperloop - це циліндричне тіло вагою 183 кг і довжиною 4,9 метрів.
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В одній такій капсулі зможуть поміститися 4-6 осіб (з урахуванням багажу - 410 кг). Як стверджують розробники, пасажири не відчуватимуть дискомфорту під час поїздки. Робота гіперпетлі не залежить від погодних умов, зіткнення капсул виключається, а можливість аварій зведена до мінімуму.
Нагадаємо, у травні компанія провела випробування Hyperloop One під відкритим небом, в результаті чого потяг розвинув швидкість до 115 миль (185 км) за дві секунди.
Проект вакуумного поїзда Hyperloop був запропонований засновником Tesla Ілоном Маском у 2012 році, але до цих пір не реалізований.