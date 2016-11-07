В Дубае представят суперскоростной поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Дубае 8 ноября пройдут испытания суперскоростного поезда, сообщает УНН со ссылкой на арабское издание The National.
Как обещают разработчики и инженеры проекта, суперскоростной поезд Hyperloop One сможет преодолеть расстояние между эмиратами Дубай и Абу-Даби (160 км) за 12 минут. Следовательно, скорость составит не менее 800 км/ч.
Hyperloop представляет собой систему труб, из которых откачан воздух. По этим трубам перемещаются специальные капсулы с людьми и грузом. Скорость перемещения капсул такова, что за 6 часов можно будет совершить кругосветное путешествие. Пассажирская капсула Hyperloop - это цилиндрическое тело весом 183 кг и длиной 4,9 метров.
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В одной такой капсуле смогут поместиться 4-6 человек (с учетом багажа - 410 кг). Как утверждают разработчики, пассажиры не будут чувствовать дискомфорта во время поездки. Работа гиперпетли не зависит от погодных условий, столкновения капсул исключаются, а возможность аварий сведена к минимуму.
Напомним, в мае компания провела испытания Hyperloop One под открытым небом, в результате чего поезд развил скорость до 115 миль (185 км) в две секунды.
Проект вакуумного поезда Hyperloop был предложен основателем Tesla Маск в 2012 году, но до сих пор не реализован.