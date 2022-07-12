У ДПСУ не ведуть статистику щодо кількості чоловіків, які перетинають кордон, однак щоденно не випускають понад 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Державна прикордонна служба не веде статистику щодо кількості чоловіків, які намагаються перетнути кордон на виїзд з України. Однак щоденно працівники відомства затримують понад 100 осіб, які намагаються виїхати під час воєнного стану, та підпадають під обмеження. Про це журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко.
Цитата
“Щодо кількості перетинаючих кордон чоловіків, виокремити не можна, бо ми таку статистику не ведемо. Ми керуємось нормами законодавства, і якщо є підстави пропуску – випускаємо”, – констатував Демченко.
Деталі
Під час одного з брифінгів речник ДПСУ зазначив: щоденно у виїзді відмовляють понад 100 особам, інколи ця кількість може досягати і 200. Більша частина з них – чоловіки, які підпадають під обмеження пропуску через кордон внаслідок запровадження воєнного стану в Україні.
Крім того, кожного дня затримуються і порушники українського законодавства, які намагаються незаконно перетнути кордон.
Зокрема, на останньому брифінгу Демченко повідомив, що лише за 10 липня прикордонники відмовили у перетині кордону на виїзд 150 чоловікам.
Протягом вищевказаної дати також не випустили 45 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, як поза межами пунктів пропуску, так і використовуючи підроблені документі.
Доповнення
Загалом, з 24 лютого на “зеленій” ділянці кордону, тобто, поза межами пункту пропуску було затримано 3 900 порушників. Ще 1470 зупинено в пунктах пропуску, під час спроби виїхати за межі країни, використовуючи підроблені документи, або у інший незаконний спосіб.