Щоденно близько 100 осіб отримують відмову на виїзд з України. Більшість з них - чоловіки

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"Наразі за добу перетин кордону в обох напрямках здійснюють 90 тисяч осіб. Інколи ця цифра досягає 98 тисяч. Щодо перетину кордону транспортними засобами – щодня фіксується 20 тисяч автівок. Загалом з 24 лютого державний кордон в обидва напрямки перетнули більше 11 млн осіб. З них на виїзд з України – 6,6 млн осіб, більшість, 5,8 млн, становили громадяни України. На в’їзд в Україну прослідували 3,9 млн громадян України", – повідомив Демченко.

Він зазначив, що з травня відмічається перевага в’їзду виїздом, що свідчить про наміри українців повертатися. Найбільший потік йде через ділянку кордону з Польщею, де функціонує 8 автомобільних пунктів пропуску.

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"Щоденно прикордонники відмовляють у виїзді близько 100 особам, інколи ця кількість може досягати і 200. Більша частина з них – чоловіки, які підпадають під обмеження пропуску через кордон. Крім того, щоденно затримуються і порушники українського законодавства, які намагаються незаконно перетнути кордон. Лише за минулу добу таких було більше 40. Загалом з 24 лютого таких порушників на зеленій ділянці кордону було затримано більше 3700 осіб, ще 1250 осіб були затримані в пунктах пропуску під час спроби виїхати використовуючи підроблені документи", – повідомив Демченко.

Нагадаємо

З серпня цього року у Варшаві буде відкрито центр державного підприємства, який видаватиме українцям закордонні паспорти та паспорти у вигляді ID-картки.