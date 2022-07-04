Українці зможуть отримати паспорти за кордоном: як і де це можливо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. З серпня цього року у Варшаві буде відкрито центр державного підприємства, який видаватиме українцям закордонні паспорти та паспорти у вигляді ID-картки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує УНН.
Деталі
Перший пілотний проєкт вже стартував у Варшаві. У польській столиці з серпня буде відкрито центр Державного підприємства «Документ». А вже зараз українці можуть подати заяви-анкети, звернувшись до мобільних комплексів – спеціально облаштованих мікроавтобусів.
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«Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову, яка дозволяє оформляти ID-картки та закордонні паспорти в закордонних підрозділах ДМС (Державна міграційна служба). Перші документи можна буде отримати вже на початку серпня. Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й складе до 20 днів», - наголосив перший заступник міністр МВС Євген Єнін.
Нагадаємо, нещодавня урядова постанова, яка передбачає тимчасове виготовлення ID-карток та паспортів з новим чипом без електронного підпису, значно спростила та прискорила процес підготовки документів. Одним з ії безпосередніх ініціаторів стало Мінреінтеграції.
Доповнення
Через повномасштабне вторгнення рф затримуються строки виготовлення та видачі ID-карток і паспортів громадянина України для виїзду за кордон.