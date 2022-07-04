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Украинцы смогут получить паспорта за границей: как и где это возможно

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. С августа этого года в Варшаве будет открыт центр государственного предприятия, который будет выдавать украинцам загранпаспорта и паспорта в виде ID-карты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет УНН.

Детали 

Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве. В польской столице с августа будет открыт центр Государственного предприятия «Документ». А уже сейчас украинцы могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы – специально обустроенных микроавтобусов.

Цитата

«Кабинет министров принял соответствующее постановление, позволяющее оформлять ID-карты и загранпаспорта в заграничных подразделениях ГМС (Государственная миграционная служба). Первые документы можно получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней», - отметил первый заместитель министр МВД Евгений Енин.

Напомним, недавнее правительственное постановление, предусматривающее временное изготовление ID-карт и паспортов с новым чипом без электронной подписи, значительно упростило и ускорило процесс подготовки документов. Одним из ее непосредственных инициаторов стало Минреинтеграции.

Дополнение

Из-за полномасштабного вторжения рф задерживаются сроки изготовления и выдачи ID-карт и паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Украинские Национальные Новости

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