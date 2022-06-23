В Україні затримується видача паспортів: МВС назвало причину

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"Збройна агресія російської федерації проти України, на жаль, внесла корективи у процес оформлення біометричних документів нашим громадянам. Зокрема, це знайшло відображення у швидкості виготовлення та видачі ID-карток та паспортів громадянина України для виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

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Зазначили, що внаслідок знищення та часткового руйнування російськими окупантами логістичних шляхів в Державній міграційній службі зіткнулись з труднощами, пов’язаними з постачанням та доставкою необхідних витратних матеріалів для друку паспортів, у тому числі - з-за кордону.

"Як результат, вимушені констатувати затримки строків виготовлення документів. Ми розуміємо наскільки важливо для всіх громадян України мати на руках паспортні документи у період воєнного стану, тому одним із пріоритетних завдань для нас залишається вжиття всіх можливих заходів для їх своєчасної видачі", - ідеться у повідомленні.

У МВС заявили, що у тісній взаємодії уряду України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України та ДП "Поліграфкомбінат "Україна" докладаються зусилля задля виправлення ситуації та налагодження надійних логістичних каналів постачання необхідних компонентівта матеріалів.

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"Важливо, що територіальні органи та підрозділи ДМС, які знаходяться в безпечних районах, попри важкі умови продовжують працювати та надавати адміністративні послуги населенню. Ми щодня приймаємо десятки тисяч заяв від громадян на оформлення біометричних паспортних документів. Діяльність всіх органів, задіяних у процесі оформлення та видачі паспортів, спрямовано на те, щоб громадяни отримали паспортні документи якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

Крім того, задля зручності громадян, уряд схвалив постанову Кабінету Міністрів України, положення якої дають змогу продовжити термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон та вклеїти фото дитини у паспорт батьків, як у підрозділах ДМС, так і в дипломатичних установах України за кордоном.