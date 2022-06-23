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В Украине задерживается выдача паспортов: МВД назвало причину

В Украине задерживается выдача паспортов: МВД назвало причину

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Из-за полномасштабного вторжения рф задерживаются сроки изготовления и выдачи ID-карт и паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщило МВД, передает УНН.

Цитата

"Вооруженная агрессия российской федерации против Украины, к сожалению, внесла коррективы в процесс оформления биометрических документов нашим гражданам. В частности, это нашло отражение в скорости изготовления и выдачи ID-карт и паспортов гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Детали

Отметили, что в результате уничтожения и частичного разрушения российскими оккупантами логистических путей в Государственной миграционной службе столкнулись с трудностями, связанными с поставкой и доставкой необходимых расходных материалов для печати паспортов, в том числе из-за границы.

"Как результат, вынуждены констатировать задержки сроков изготовления документов. Мы понимаем, насколько важно для всех граждан Украины иметь на руках паспортные документы в период военного положения, поэтому одной из приоритетных задач для нас остается принятие всех возможных мер для их своевременной выдачи", – говорится в сообщении.

В МВД заявили, что в тесном взаимодействии правительства Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной миграционной службы Украины и ГП "Полиграфкомбинат "Украина" прилагаются усилия для исправления ситуации и налаживания надежных логистических каналов поставки необходимых компонентов и материалов.

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"Важно, что территориальные органы и подразделения ДМС, которые находятся в безопасных районах, несмотря на тяжелые условия, продолжают работать и оказывать административные услуги населению. Мы ежедневно принимаем десятки тысяч заявлений от граждан на оформление биометрических паспортных документов. Деятельность всех органов, задействованных в процессе оформления и выдачи паспортов, направлена на то, чтобы граждане получили паспортные документы как можно скорее", - говорится в сообщении.

Кроме того, для удобства граждан, правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины, положения которого разрешают продлить срок действия паспортов гражданина Украины для выезда за границу и вклеить фото ребенка в паспорт родителей, как в подразделениях ГТС, так и в дипломатических учреждениях Украины за границей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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