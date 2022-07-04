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Ежедневно около 100 человек получают отказ на выезд из Украины. Большинство из них – мужчины

Ежедневно около 100 человек получают отказ на выезд из Украины. Большинство из них – мужчины

Киев • УНН

 • 150741 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Ежедневно пограничники отказывают в выезде около 100 людям, иногда это количество может достигать и 200. Большая часть из них – мужчины, подпадающие под ограничение пропуска через границу. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

“За сутки пересечение границы в обоих направлениях осуществляют 90 тысяч человек. Иногда эта цифра достигает 98 тысяч. Относительно пересечения границы транспортными средствами – ежедневно фиксируется 20 тысяч автомобилей. Всего с 24 февраля государственную границу в оба направления пересекли более 11 млн человек. Из них на выезд из Украины – 6,6 млн человек, большинство, 5,8 млн, составляли граждане Украины. На въезд в Украину проследовали 3,9 млн граждан Украины", – сообщил Демченко.

Он отметил, что с мая отмечается преимущество въезда над выездом, что свидетельствует о намерениях украинцев возвращаться. Наибольший поток идет через границу с Польшей, где функционирует 8 автомобильных пунктов пропуска.

Цитата

"Ежедневно пограничники отказывают в выезде около 100 лицам, иногда это количество может достигать и 200. Большая часть из них – мужчины, подпадающие под ограничение пропуска через границу. Кроме того, ежедневно задерживаются и пытающиеся нарушители украинского законодательства, которые пытаются незаконно пересечь границу. Только за минувшие сутки таких было более 40. Всего с 24 февраля таких нарушителей на зеленом участке границы было задержано более 3700 человек, еще 1250 человек были задержаны в пунктах пропуска при попытке уехать используя поддельные документы", – сообщил Демченко.

Напомним

С августа этого года в Варшаве будет открыт центр государственного предприятия, который будет выдавать украинцам загранпаспорта и паспорта в виде ID-карты.

Украинские Национальные Новости

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