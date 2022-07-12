В ГПСУ не ведут статистику по количеству мужчин, пересекающих границу, однако ежедневно не выпускают более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Государственная пограничная служба не ведет статистику по количеству мужчин, пытающихся пересечь границу на выезд из Украины. Однако ежедневно работники ведомства задерживают более 100 человек, пытающихся уехать во время военного положения и подпадают под ограничения. Об этом журналисту УНН сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.
Цитата
“О количестве пересекающих границу мужчин, выделить нельзя, потому что мы такую статистику не ведем. Мы руководствуемся нормами законодательства, и если есть основания пропуска – выпускаем”, – констатировал Демченко.
Детали
Во время одного из брифингов спикер ГПСУ отметил: ежедневно в выезде отказывают более 100 людям, иногда это количество может достигать и 200. Большая часть из них – мужчины, подпадающие под ограничение пропуска через границу в результате введения военного положения в Украине.
Кроме того, каждый день задерживаются и нарушители украинского законодательства, пытающиеся незаконно пересечь границу.
В частности, на последнем брифинге Демченко сообщил, что только за 10 июля пограничники отказали в пересечении границы на выезд 150 мужчинам.
В течение вышеуказанной даты также не выпустили 45 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, как за пределами пунктов пропуска, так и используя поддельные документы.
Дополнение
В целом, с 24 февраля на “зеленом” участке границы, то есть, за пределами пункта пропуска было задержано 3 900 нарушителей. Еще 1470 остановлено в пунктах пропуска, при попытке выехать за пределы страны, используя поддельные документы, или другим незаконным способом.