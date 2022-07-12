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В ГПСУ не ведут статистику по количеству мужчин, пересекающих границу, однако ежедневно не выпускают более 100 человек

В ГПСУ не ведут статистику по количеству мужчин, пересекающих границу, однако ежедневно не выпускают более 100 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Государственная пограничная служба не ведет статистику по количеству мужчин, пытающихся пересечь границу на выезд из Украины. Однако ежедневно работники ведомства задерживают более 100 человек, пытающихся уехать во время военного положения и подпадают под ограничения. Об этом журналисту УНН сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата

“О количестве пересекающих границу мужчин, выделить нельзя, потому что мы такую ​​статистику не ведем. Мы руководствуемся нормами законодательства, и если есть основания пропуска – выпускаем”, – констатировал Демченко.

Детали

Во время одного из брифингов спикер ГПСУ отметил: ежедневно в выезде отказывают более 100 людям, иногда это количество может достигать и 200. Большая часть из них – мужчины, подпадающие под ограничение пропуска через границу в результате введения военного положения в Украине.

Кроме того, каждый день задерживаются и нарушители украинского законодательства, пытающиеся незаконно пересечь границу.

В частности, на последнем брифинге Демченко сообщил, что только за 10 июля пограничники отказали в пересечении границы на выезд 150 мужчинам.

В течение вышеуказанной даты также не выпустили 45 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, как за пределами пунктов пропуска, так и используя поддельные документы.

Дополнение

В целом, с 24 февраля на “зеленом” участке границы, то есть, за пределами пункта пропуска было задержано 3 900 нарушителей. Еще 1470 остановлено в пунктах пропуска, при попытке выехать за пределы страны, используя поддельные документы, или другим незаконным способом.

Украинские Национальные Новости

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