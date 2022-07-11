За минулу добу з України не випустили 150 чоловіків - прикордонники

Цитата

“Щоденно, співробітники Державної прикордонної служби відмовляють в перетині кордону на виїзд тим категоріям, які підпадають під обмеження. Лише за минулу добу відмовлено у пропуску майже 150 особам. Також нами щоденно затримуються правопорушники, які намагаються незаконно перетнути кордон, як поза межами пунктів пропуску, так і використовуючи підроблені документі. За минулу добу таких було більше 45 осіб”, – сказав Демченко.

Деталі

Він додав, що загалом, з 24 лютого на “зеленій” ділянці кордону, тобто, поза межами пункту пропуску було затримано 3 900 порушників. Ще 1470 зупинено в пунктах пропуску, під час спроби виїхати за межі країни, використовуючи підроблені документи, або у інший незаконний спосіб.

Зокрема, заходи з прикордонного контролю відбуваються відповідно до норм чинного законодавства. На період воєнного стану діє обмеження щодо виїзду чоловіків-українців, віком від 18 до 60 років.

Проте, ця норма має перелік винятків. Прикордонники забезпечують пропуск чоловіків на виїзд, керуючись законодавством і тим переліком, який дозволяє чоловікам перетнути кордон на виїзд.

Доповнення

У ДПСУ повідомили, що щоденно прикордонники відмовляють у виїзді близько 100 особам, інколи ця кількість може досягати і 200. Більша частина з них – чоловіки, які підпадають під обмеження пропуску через кордон.