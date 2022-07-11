За минувшие сутки из Украины не выпустили 150 мужчин – пограничники

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“Ежедневно сотрудники Государственной пограничной службы отказывают в пересечении границы на выезд тем категориям, которые подпадают под ограничения. Только за минувшие сутки отказано в пропуске почти 150 человек. Также нами ежедневно задерживаются правонарушители, пытающиеся незаконно пересечь границу, как вне пунктов пропуска, так и используя поддельные документы. За прошедшие сутки таких было более 45 человек”, – сказал Демченко.

Детали

Он добавил, что в общей сложности, с 24 февраля на “зеленом” участке границы, то есть, за пределами пункта пропуска было задержано 3 900 нарушителей. Еще 1470 остановлено в пунктах пропуска, при попытке выехать за пределы страны, используя поддельные документы, или другим незаконным способом.

В частности, меры по пограничному контролю проходят в соответствии с нормами действующего законодательства. На период военного положения действует ограничение выезда мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Тем не менее, эта норма имеет список исключений. Пограничники обеспечивают пропуск мужчин на выезд, руководствуясь законодательством и тем перечнем, позволяющим мужчинам пересечь границу на выезд.

Дополнение

В ГПСУ сообщили, что ежедневно пограничники отказывают в выезде около 100 человек, иногда это количество может достигать и 200. Большая часть из них – мужчины, подпадающие под ограничение пропуска через границу.