У "днр" семеро колишніх в'язнів втекли із військової частини: трьох вже затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Семеро "військовослужбовців" — колишніх в'язнів — самовільно залишили військову частину "днр". Про це повідомляє російський ТАСС із посиланням на "правоохоронні органи", передає УНН.
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"У районі Соледара з військової частини втекли зі зброєю семеро колишніх в'язнів — військовослужбовці одного з підрозділів. Трьох із них затримано в районі Брянки на території лнр", — цитує ТАСС слова співрозмовника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 206 200 осіб, 3799 танків та сотень одиниць військової техніки.