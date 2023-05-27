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13 марта, 19:26 • 46982 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104287 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107414 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107597 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101597 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94745 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110210 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131357 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171059 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202190 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "днр" семеро бывших заключенных сбежали из воинской части: троих уже задержали

В "днр" семеро бывших заключенных сбежали из воинской части: троих уже задержали

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Семеро "военнослужащих" — бывших заключенных — самовольно покинули воинскую часть "днр". Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на "правоохранительные органы", передает УНН.

Цитата

"В районе Соледара из воинской части сбежали с оружием семеро бывших заключенных — военнослужащих одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории лнр", — цитирует ТАСС слова собеседника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 206 200 человек, 3799 танков и сотен единиц военной техники.

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