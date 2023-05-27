В "днр" семеро бывших заключенных сбежали из воинской части: троих уже задержали

Цитата

"В районе Соледара из воинской части сбежали с оружием семеро бывших заключенных — военнослужащих одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории лнр", — цитирует ТАСС слова собеседника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 206 200 человек, 3799 танков и сотен единиц военной техники.