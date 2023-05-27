В "днр" семеро бывших заключенных сбежали из воинской части: троих уже задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Семеро "военнослужащих" — бывших заключенных — самовольно покинули воинскую часть "днр". Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на "правоохранительные органы", передает УНН.
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"В районе Соледара из воинской части сбежали с оружием семеро бывших заключенных — военнослужащих одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории лнр", — цитирует ТАСС слова собеседника.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 206 200 человек, 3799 танков и сотен единиц военной техники.