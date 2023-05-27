Ще плюс 480: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 206 200 осіб, 3799 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 206200 (+480) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3799 (+3) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7442 (+7) од,
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- артилерійських систем – 3406 (+22) од,
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- РСЗВ – 572 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 329 (+1) од,
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- літаків – 310 (+0) од,
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- гелікоптерів – 296 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),
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- крилаті ракети ‒ 1025 (+10),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11) од,
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- спеціальна техніка ‒ 449 (+3).
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Доповнення
Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.