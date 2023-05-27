Еще плюс 480: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 206 200 человек, 3799 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 206200 (+480) человек ликвидировано,
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- танков - 3799 (+3) ед,
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- боевых бронированных машин - 7442 (+7) ед,
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- артиллерийских систем – 3406 (+22) ед,
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- РСЗО – 572 (+2) ед,
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- средства ПВО - 329 (+1) ед,
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- самолетов – 310 (+0) ед,
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- вертолетов – 296 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2941 (+31),
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- крылатые ракеты - 1025 (+10),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6172 (+11) ед,
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- специальная техника - 449 (+3).
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Дополнение
Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.