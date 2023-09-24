У “днр” офіційно запровадили комендантську годину та військову цензуру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Окупаційна влада захопленої росією частини Донецької області запровадила комендантську годину та військову цензуру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Meduza.
Так, ватажок бойовиків так званої "днр" денис пушилін підписав указ про введення комендантської години на окупованій території.
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“Обмеження діятимуть у будні з 23:00 до 04:00. У цей час забороняється рух громадського та приватного транспорту за відсутності спеціальної перепустки. Документ набуває чинності 24 вересня”, — йдеться в повідомленні.
Також указом на анексованій території встановлюється заборона на проведення зборів, мітингів, демонстрацій, маніфестацій, походів, пікетувань і страйків.
Крім того, вводиться військова цензура на поштові відправлення, повідомлення в інтернеті та телефонні розмови. Порядок її здійснення мають розробити управління фсб, міністерства зв'язку та інформації самопроголошеної республіки.
Додамо
Комендантська година так чи інакше діє на окупованій території з 2014 року.
Доповнення
18 вересня повідомлялося, що в Донецьку прогриміли вибухи. Як повідомляли місцеві Telegram-канали, ймовірно, було влучання в будівлю окупаційної адміністрації так званої “днр”.