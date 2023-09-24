В “днр” официально ввели комендантский час и военную цензуру
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Оккупационные власти захваченной россией части Донецкой области ввели комендантский час и военную цензуру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Meduza.
Так, главарь боевиков так называемой “днр” денис пушилин подписал указ о введении комендантского часа на оккупированной территории.
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“Ограничения будут действовать по будням с 23:00 до 04:00. В это время запрещается движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального пропуска. Документ вступает в силу 24 сентября”, — говориться в сообщении.
Также указом на аннексированной территории устанавливается запрет на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и забастовок.
Кроме того, вводится военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Порядок ее осуществления должны разработать управление фсб, министерства связи и информации самопровозглашенной республики.
Добавим
Комендантский час так или иначе действует на оккупированной территории с 2014 года.
Дополнение
18 сентября сообщалось, что в Донецке прогремели взрывы. Как сообщали местные Telegram-каналы, вероятно, было попадание в здание оккупационной администрации так называемой “днр”.