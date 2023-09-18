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"Хлопок" в Донецке: вероятно, есть попадание в здание оккупационной администрации пушилина

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Донецке прогремели взрывы. Как сообщают местные Telegram-каналы, вероятно, есть попадание в здание оккупационной администрации так называемой "днр", передает УНН.

Детали

По данным местных Telegram-каналов, взрывы прогремели в центре Донецка на бульваре Пушкина.

росСМИ сообщают об атаке тремя ракетами из РСЗО. Информации о раненых или погибших нет.

Представители ВСУ информацию о взрывах в Донецке пока не комментировали.

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