"Хлопок" в Донецке: вероятно, есть попадание в здание оккупационной администрации пушилина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Донецке прогремели взрывы. Как сообщают местные Telegram-каналы, вероятно, есть попадание в здание оккупационной администрации так называемой "днр", передает УНН.
Детали
По данным местных Telegram-каналов, взрывы прогремели в центре Донецка на бульваре Пушкина.
росСМИ сообщают об атаке тремя ракетами из РСЗО. Информации о раненых или погибших нет.
Представители ВСУ информацию о взрывах в Донецке пока не комментировали.