"Бавовна" у Донецьку: ймовірно, є влучання будівлі окупаційної адміністрації пушиліна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Донеську пролунали вибухи. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, ймовірно, є влучання будівлі окупаційної адміністрації так званої "днр", передає УНН.
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За даними місцевих Telegram-каналів, вибухи пролунали в центрі Донецька на бульварі Пушкіна.
росЗМІ повідомляють про атаку трьома ракетами з РСЗВ. Інформації про поранених чи загиблих немає.
Представники ЗСУ інформацію про вибухи у Донецьку наразі не комантували.