У Дніпрі помер боєць, якого лікарі намагались врятувати майже місяць
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Дніпрі загинув 19-річний боєць АТО, якого лікарі намагались врятувати майже місяць. Про це написала радник губернатора Дніпропетровщини Тетяна Губа на своїй сторінці в соціальній мережі, повідомляє УНН.
"Наше Сонечко Віталій пішов на небо. О 13.00 серце Героя зупинилося втретє за 20 днів боротьби за життя, назавжди. Ворожий обстріл промзони забрав життя нашого Героя", - написала Т.Губа.
За її інформацією хлопець родом з села Маскивці, Баришквського району Києвської області. Військовий добровільно уклав контракт з ЗСУ, і з рідним старшим братом, став на захист України. 6 листопада бійцю виповнилося 19 років.