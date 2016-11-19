В Днепре помер боец, которого врачи пытались спасти почти месяц
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Днепре погиб 19-летний боец АТО, которого врачи пытались спасти почти месяц. Об этом написала советник губернатора Днепропетровщины Татьяна Губа на своей странице в социальной сети, сообщает УНН.
"Наше Солнышко Виталий ушел на небо. В 13.00 сердце Героя остановилось в третий раз за 20 дней борьбы за жизнь, навсегда. Вражеский обстрел промзоны унес жизнь нашего Героя", - написала Т.Губа.
По ее информации парень родом из села Маскивци, Барышевского района Киевской области. Военный добровольно заключил контракт с ВСУ, и с родным старшим братом, стал на защиту Украины. 6 ноября бойцу исполнилось 19 лет.