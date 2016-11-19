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15 марта, 19:03 • 108547 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148228 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126559 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119873 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106580 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102295 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96375 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126622 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128467 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127421 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В Днепре помер боец, которого врачи пытались спасти почти месяц

В Днепре помер боец, которого врачи пытались спасти почти месяц

Киев • УНН

 • 10068 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Днепре погиб 19-летний боец АТО, которого врачи пытались спасти почти месяц. Об этом написала советник губернатора Днепропетровщины Татьяна Губа на своей странице в социальной сети, сообщает УНН.

"Наше Солнышко Виталий ушел на небо. В 13.00 сердце Героя остановилось в третий раз за 20 дней борьбы за жизнь, навсегда. Вражеский обстрел промзоны унес жизнь нашего Героя", - написала Т.Губа.

По ее информации парень родом из села Маскивци, Барышевского района Киевской области. Военный добровольно заключил контракт с ВСУ, и с родным старшим братом, стал на защиту Украины. 6 ноября бойцу исполнилось 19 лет.

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