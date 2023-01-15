У Дніпрі розібрали 45% завалів будинку, зруйнованого російською ракетою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у житлову високоповерхівку орієнтовно мають завершити до третьої години ночі, про це УНН передає з посиланням на Суспільне.
Нам вдалось розібрати близько 45% завалів. Все йде повільно, бо мінімізована робота важкої техніки, все доводиться робити вручну, – повідомив заступник мера Лисенко.
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Внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі загинув вже 21 мирний мешканець. Ворожий удар зруйнував 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 людей, з них близько 50 – діти.
Триває пошукова операція, задіяні більше сотні рятувальників та понад 40 одиниць техніки, повідомив на місці речник ДСНС в області Сергій Ковтонюк.
Всього, за даними міськради Дніпра, до робіт залучено понад 520 людей та 140 одиниць техніки.