В Днепре разобрали 45% завалов дома, разрушенного российской ракетой

"Нам удалось разобрать около 45% завалов. Все идет медленно, потому что минимизирована работа тяжелой техники, все приходится делать вручную", – сообщил заместитель мэра Лысенко.

Напомним

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погиб уже 21 мирный житель. Вражеский удар разрушил 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – детей.

Продолжается поисковая операция, задействованы более сотни спасателей и более 40 единиц техники, сообщил на месте спикер ГСЧС в области Сергей Ковтонюк.

Всего, по данным горсовета Днепра, к работам привлечено более 520 человек и 140 единиц техники.