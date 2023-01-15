В Днепре разобрали 45% завалов дома, разрушенного российской ракетой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Спасательные работы на месте попадания российской ракеты в жилую высотку ориентировочно должны завершить до трех часов ночи, об этом УНН передает со ссылкой на Суспільне.
"Нам удалось разобрать около 45% завалов. Все идет медленно, потому что минимизирована работа тяжелой техники, все приходится делать вручную", – сообщил заместитель мэра Лысенко.
Напомним
В результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погиб уже 21 мирный житель. Вражеский удар разрушил 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – детей.
Продолжается поисковая операция, задействованы более сотни спасателей и более 40 единиц техники, сообщил на месте спикер ГСЧС в области Сергей Ковтонюк.
Всего, по данным горсовета Днепра, к работам привлечено более 520 человек и 140 единиц техники.