У Дніпрі помічник очільника Запорізької поліції скоїв потрійну аварію та втік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У місті Дніпро затримали помічника начальника Нацполіції Запорізької області, що скоїв потрійне ДТП та втік. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис в Facebook депутата Запорізької облради, адвоката Ярослава Гришина.
За даними Гришина, майор поліції Фількінштейн, 1973 року народження, керуючи автомобілем Toyota, скоїв зіткнення з двома автомобілями Honda та Opel, після чого втік з місця аварії. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 17 серпня, о 13.00 у Дніпрі.
Зазначається, що згодом автомобіль правопорушника було розшукано, а водія — затримано.
“Раніше скандального майора поліції Фількінштейна вже звільняли з посади, але він поновився через „реформований суд“. Останній час Майор Фількінштейн виконував функцію „смотрящего“ по Кирилівці, збираючи данину з бізнесу, та начебто передаючи наверх. Зараз справу намагаються зам’яти”, — стверджує депутат.
Як повідомляв УНН, на Вінничині двоє чоловіків стали посеред дороги через несправність авто, в них в’їхав мікроавтобус.