В Днепре помощник главы Запорожской полиции совершил тройную аварию и скрылся
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В городе Днепр задержали помощника начальника Нацполиции Запорожской области, совершил тройное ДТП и скрылся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook депутата Запорожского облсовета, адвоката Ярослава Гришина.
По данным Гришина, майор полиции Филькинштейн, 1973 года рождения, управляя автомобилем Toyota, совершил столкновение с двумя автомобилями Honda и Opel, после чего скрылся с места аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 17 августа, в 13.00 в Днепре.
Отмечается, что впоследствии автомобиль правонарушителя было разыскано, а водителя — задержаны.
“Раньше скандального майора полиции Филькинштейн уже увольняли с должности, но он восстановился через” реформированный суд“. Последнее время Майор Филькинштейн выполнял функцию „смотрящего“ по Кирилловке, собирая дань с бизнеса, и вроде бы передавая наверх. Сейчас дело пытаются замять”, — утверждает депутат.
Как сообщал УНН, в Винницкой области двое мужчин стали посреди дороги через неисправность авто, в них въехал микроавтобус.