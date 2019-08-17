На Вінничині двоє чоловіків стали посеред дороги через несправність авто, в них в'їхав мікроавтобус

КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Вінничині двоє чоловіків на авто стали посеред дороги, через несправність у одного з них автомобіля. Поки вони намагались відремонтувати автомобіль - в них в'їхав мікроавтобус. Внаслідок ДТП - двоє загиблих, одна постраждала. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.