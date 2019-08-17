На Вінничині двоє чоловіків стали посеред дороги через несправність авто, в них в'їхав мікроавтобус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Вінничині двоє чоловіків на авто стали посеред дороги, через несправність у одного з них автомобіля. Поки вони намагались відремонтувати автомобіль - в них в'їхав мікроавтобус. Внаслідок ДТП - двоє загиблих, одна постраждала. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.
"17 серпня на автодорозі поблизу села Котюжани Мурованокуриловецького району сталось потрійне ДТП. У результаті аварії двоє водіїв загинули на місці пригоди, пасажирка однієї з автівок госпіталізована до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аварія сталась близько 5 години ранку.
"Слідством попередньо встановлено, що 65-річний водій автомобіля «Ваз 2104», житель Шаргородського району, зупинився на проїжджій частині дороги через несправність автомобіля. На допомогу йому зупинився 61 -річний водій «Сітроену».
В той час, коли чоловіки чіпляли трос для буксирування авто, в них в‘їхав мікроавтобус «Рено Трафік», за кермом якого знаходився 25- річний житель Рівненської області", - додають у пресслужбі.
У результаті аварії водії «ВАЗу» та «Сітроен Джампі» загинули на місці події.
Зазначається, що 63-річна пасажирка «ВАЗ 2104» з травмами різного ступеню важкості доставлена до реанімаційного відділення.
У поліції зазначили, що наразі призначено проведення ряду експертиз. Автомобілі поміщено на арешмайданчик.
Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, кількість постраждалих в ДТП з автобусом, який в'їхав у стіну будівлі в російській Пермі, зросло до 32 осіб.