В Винницкой области двое мужчин стали посреди дороги из-за неисправности авто, в них въехал микроавтобус
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Винницкой области двое мужчин на авто стали посреди дороги, из-за неисправности у одного из них автомобиля. Пока они пытались отремонтировать автомобиль - в них въехал микроавтобус. Вследствие ДТП - двое погибших, один пострадал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.
“17 августа на автодороге вблизи села Котюжаны Мурованокуриловецкого района произошло тройное ДТП. В результате аварии двое водителей погибли на месте происшествия, пассажирка одной из машин госпитализирован в больницу”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла около 5 часов утра.
“Следствием предварительно установлено, что 65-летний водитель автомобиля” Ваз 2104 “, житель Шаргородского района, остановился на проезжей части дороги из-за неисправности автомобиля. На помощь ему остановился 61-летний водитель” Ситроен“. В то время, когда мужчины цепляли трос для буксировки авто, в них въехал микроавтобус “Рено Трафик”, за рулем которого находился 25-летний житель Ровенской области“, — добавляют в пресс служба.
В результате аварии водители “ВАЗа” и “Ситроен Джампи” погибли на месте происшествия.
Отмечается, что 63-летняя пассажирка “ВАЗ 2104” с травмами различной степени тяжести доставлен в реанимационное отделение.
В полиции отметили, что пока назначено проведение ряда экспертиз. Автомобили помещены на штрафплощадку.
Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Напомним, количество пострадавших в ДТП с автобусом, который въехал в стену здания в российской Перми, возросло до 32 человек.