В Винницкой области двое мужчин стали посреди дороги из-за неисправности авто, в них въехал микроавтобус

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Винницкой области двое мужчин на авто стали посреди дороги, из-за неисправности у одного из них автомобиля. Пока они пытались отремонтировать автомобиль - в них въехал микроавтобус. Вследствие ДТП - двое погибших, один пострадал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.