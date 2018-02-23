У Дніпрі під час сварки жінка зарізала співмешканця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Дніпропетровська місцева прокуратура №2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 58-річної громадянки за умисне вбивство співмешканця. Про це повідомляє пресс-служба обласної прокуратури, передає УНН.
Як йдеться у повідомленні, у лютому 2018 року під час вживання алкогольних напоїв у вечірній час доби між чоловіком та жінкою виникла сварка на побутовому ґрунті, в результаті якої остання завдала потерпілому кухонним ножем удар по шиї.
Від отриманого поранення чоловік помер.
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Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Донеччині під час сімейної сварки жінка нанесла удари ножем своєму співмешканцю, після чого намагалася видати вбивство за природню смерть.