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У Дніпрі під час сварки жінка зарізала співмешканця

У Дніпрі під час сварки жінка зарізала співмешканця

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Дніпропетровська місцева прокуратура №2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 58-річної громадянки за умисне вбивство співмешканця. Про це повідомляє пресс-служба обласної прокуратури, передає УНН.

Як йдеться у повідомленні, у лютому 2018 року під час вживання алкогольних напоїв у вечірній час доби між чоловіком та жінкою виникла сварка на побутовому ґрунті, в результаті якої остання завдала потерпілому кухонним ножем удар по шиї.

Від отриманого поранення чоловік помер.

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Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Донеччині під час сімейної сварки жінка нанесла удари ножем своєму співмешканцю, після чого намагалася видати вбивство за природню смерть.

Українські Національні Новини

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